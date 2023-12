Einsatz in Solingen Brand gibt Polizei Rätsel auf – Straftat nicht auszuschließen

Solingen · Die Umstände eines Feuers an der Goerdelerstraße waren für die zuerst eintreffende Feuerwehr so verdächtig, dass sie die Einsatzstelle zwischenzeitlich an die Polizei übergeben hat. Warum jetzt deren Kriminalkommissariat elf ermittelt.

10.12.2023 , 10:06 Uhr

Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand an der Goerdelerstraße gerufen. Die Umstände lassen auf eine mögliche Straftat schließen (Symbolfoto). Foto: Meuter, Peter (pm)