Erika-Rothstein-Schule : Mobbing-Erfahrungen künstlerisch verarbeiten

Solingen Mit „Bosse“-Bassist Theofilos Fotiadis hatten Jugendliche der Förderschule zuletzt professionell ein Lied produziert. Im neuen Schuljahr entwickeln sie das Thema zum Theaterstück weiter.

Die Erika-Rothstein-Schule ist eine Förderschule für Schüler mit Unterstützungsbedarf in den Bereichen Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache. Sie ist beheimatet an der Fritz-Reuter- und Deller Straße. Weil an letzterem Standort einige Räume nicht nutzbar ist, wird ein Teil der Schüler am Rennpatt unterrichtet.

„Die Schüler haben in alle Bereiche ihre eigenen Ideen eingebracht“, erzählt Papamichail. Das beziehe sich gleichermaßen auf Melodiestrukturen, Rhythmus und Inhalt. Ein großer Teil der Arbeit fiel in die Zeit des Distanzunterrichts, in der Treffen nur vor dem eigenen Computerbildschirm möglich waren. „Das war schwierig“, sagt Gitarrist Alex (13) stellvertretend für seine Kollegen. Alle seien froh gewesen, als sie wieder gemeinsam musizieren konnten. „Wir halten zusammen, auch in schwierigen Zeiten“, heißt es im Refrain des Liedes, das mit seinen satten Klängen stilistisch ein wenig die derzeitige 80er-Jahre-Retro-Welle aufgreift – und gleichzeitig persönliche Erfahrungen der Schüler verarbeitet.

Und die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Problem geht für die Schüler nun auf andere Weise weiter: Einmal pro Woche eröffnet Schauspielerin und Theaterpädagogin Meike Fuhrmeister den Schülern die Welt des Theaters und knüpft an den Stoff des Liedes an – zum Beispiel in ersten szenischen Improvisationen, in denen die Schüler in die Rollen von Mobbing-Opfern und -tätern schlüpfen. Oder in die des Gastes, der in einem Restaurant unangenehm und ausfallend wird, und der Bedienung, die stets die Contenance bewahrt. „Ich hätte dem Gast schon gern die Meinung sagt“, gesteht der 14-jährige Stephan, der von Valerstein ein Lob für seine Darstellung als Kellner bekommt.