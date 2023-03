„Borussia Grundschultour“ in Solingen Ex-Fußballprofis machen dem Nachwuchs Beine

Seit Jahren trainieren sie im Rahmen der „Borussia Grundschultour“ der Gesundheitskasse AOK in Kooperation mit dem Gladbacher Bundesliga-Klub gemeinsam Schulklassen der Region: Jetzt weilten die langjährigen Bundesligaspieler für drei Stunden in der Sporthalle am Standort Bünkenberg – und brachten 90 Schüler kräftig in Bewegung: Nach dem Warmlaufen durch die Halle forderte Witeczek mit einem Hand-Kopf-Spiel die Konzentration und Koordinationsfähigkeit der Schüler heraus: Warf er den Ball mit dem Kommando „Kopf“ in Richtung eines Schützlings, musste man ihn fangen, das Kommando „Hand“ wiederum sollte einen Kopfball nach sich ziehen.