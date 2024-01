Ab Dienstag am Landesarbeitsgericht Solinger Borbet-Verfahren erneut vor Gericht

Mit ihrer Berufung verfolge die Arbeitnehmerseite nunmehr weiterhin die Abweisung der Kündigungsschutzklage, so das Landesarbeitsgericht. Im Zusammenhang mit der Schließung des Betriebs seien aktuell beim Landesarbeitsgericht 252 Verfahren bei verschiedenen Kammern anhängig. Diese würden überwiegend die ersten Kündigungen vom 16. Dezember 2022 mit Wirkung zum 31. März 2023 umfassen. Weitere Verfahren beträfen von der Beklagten vorsorglich ausgesprochene Folgekündigungen zum 30. Juni des vergangenen Jahres. Die Kläger verfolgten zudem in einzelnen Verfahren gemeinsam mit ihren Kündigungsschutzanträgen Zahlungsansprüche, teilte das Landesarbeitsgericht am Montag mit. Die weiteren Verfahren sind überwiegend im Januar und Februar terminiert.