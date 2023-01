Werksschließung in Solingen Borbet-Mitarbeiter ziehen durch Innenstadt

Spruchbänder und Warnwesten begegnen dem Passanten seit rund zwei Wochen regelmäßig an der Weyerstraße: Denn dort treffen sich rund 100 Mitarbeiter von Borbet täglich um die Mittagszeit zur Mahnwache gegen die Schließung des Solinger Werks. Am Samstagmittag verlagerten sie ihren Protest in die Stadtmitte – auf Einladung einer anderen Initiative: Das Bündnis „Genug ist genug“, bestehend aus Vertretern von Gewerkschaften und Privatpersonen, hatte einmal mehr zu einer Demonstration für höhere Löhne, gedeckelte Energiepreise, 1000 Euro Wintergeld und eine Verlängerung des Neun-Euro-Tickets aufgerufen – und die entlassenen Borbet-Mitarbeiter mit ins Boot geholt. Es gehe darum, „Solidarität zu zeigen“ und zu verhindern, dass es Beschäftigten in anderen Betrieben ähnlich ergehe, betonten die Organisatoren.