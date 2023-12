Ehemaliger Automobilzulieferer aus Solingen Borbet-Grundstück soll 2024 verkauft werden

Die Borbet-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Hallenberg-Hesborn, produziert aber auch in Medebach, in Thüringen, Sachsen, Österreich und Südafrika. Rund 650 Menschen verloren durch die Werksschließung ihren Job in Solingen. Protestaktionen seitens der Belegschaft konnten die dauerhafte Schließung des Werkes nicht verhindern. 2001 hatte die Borbet-Gruppe das Werk an der Weyerstraße vom damaligen Räderhersteller Kronprinz übernommen und nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag investiert.