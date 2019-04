Stephan Paffrath : Der Statiker, der keinen Stillstand kennt

Höhscheid Vom Boom der Baubranche profitieren nicht nur Architekten: Stephan Paffrath hat sich mit seinem Ingenieurbüro im Delta-Werk an der Gasstraße in Höhscheid unter anderem auf die Statik spezialisiert.

Paffrath ist Spezialist für Baustatik, -konstruktion und -physik und außerdem Energieberater – wobei rund zwei Drittel seiner Arbeit auf die Statik entfällt. Als Partner der Architekten war er am Neubau des Tierheims Glüder ebenso beteiligt wie an der Klinik im Südpark, an Projekten des Bauvereins Gräfrath (Heider Hof) wie an solchen von Vastbau in Solingen (Unnersberger Allee, Aufderhöher Straße) und Wuppertal. Momentan entstehen an der Raffaelstraße 24 Wohnungen der Heimstatt Adolph Kolping; an der Maubeshauser Straße sind es unter dem Namen „Wohnpark3StädteECK“ noch zehn mehr.