Solinger Gebäude musste geräumt werden : Bombenalarm legt Amtsgericht lahm

Das Amtsgericht an der Goerdelerstraße wurde am Freitag für rund zwei Stunden geräumt. Foto: Peter Meuter

Mitte Nachdem am Freitagmorgen Bombendrohungen gegen eine Reihe von Gerichtsgebäuden in ganz NRW aufgetaucht sind, ist auch das Solinger Amtsgericht an der Goerdelerstraße in der Innenstadt für mehrere Stunden evakuiert worden.

Das hat der Direktor des Amtsgerichts, Markus Asperger, später auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. „Die Aufforderung durch die Polizei, das Gebäude zu verlassen, erfolgte gegen 8 Uhr am Morgen“, sagte Asperger am Freitagmittag.

Sämtliche Angestellten sowie Besucher hatten sich umgehend in Sicherheit zu bringen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die zuvor eingegangene Drohung einen ernsten Hintergrund haben könnte. Anschließend wurde das Gerichtsgebäude von Polizisten nach verdächtigen Gegenständen durchsucht, wobei allerdings nichts gefunden werden konnte. Dementsprechend wurde der Alarm gegen 10.15 Uhr beendet – und der Gerichtsbau durfte wieder betreten werden.

An einen normalen Betrieb war danach indes zunächst nicht mehr zu denken, wie Amtsgerichtsdirektor Asperger berichtete. „Wir haben lediglich einen Notbetrieb aufrecht erhalten“, sagte Markus Asperger. So sei es den Bürgern am Freitag weiter möglich gewesen, in dringenden Angelegenheiten das Gericht aufzusuchen.