Rechtzeitig fertig zum Kneipenfreitag in Ohligs „Bob’s“ begrüßt Solingens Rock- und Bowlingfreunde

Solingen · Schon am Donnerstagabend geht die neue Bar mit Restaurant an der Grünstraße an den Start – und hofft auch während des Kneipenfreitags morgen Abend in Ohligs auf viele Gäste.

15.08.2024 , 16:12 Uhr

Das „Bob’s“ an der Grünstraße in Ohligs eröffnet heute, Donnerstag, 15. August. Foto: Peter Meuter

Von Alexander Riedel