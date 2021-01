Polizei meldet zwei Fahrerfluchten in Solingen : BMW-Fahrer türmt nach Unfall zu Fuß

Solingen Gleich zweimal machten sich Unfallverursacher aus dem Staub. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen, die Hinweise geben können.

(red) Eine eher ungewöhnliche Fahrerflucht registrierte die Polizei am Mittwoch. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 56-jährige Solingerin auf der Kotter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Kirschbaumer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der in die Kotter Straße einbog. Daraufhin verließ der BMW-Fahrer sein Fahrzeug, das er auch nicht abschloss, und lief in Richtung Stahlstraße davon. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Polizei stellte den BMW sicher.