Verkehr in Solingen Blitzer verdeckt – droht Unbekanntem Strafe?

Karsten Laudenberg staunte nicht schlecht, als er abends mit seinem Hund an einer Straße in Wiescheid noch einmal Gassi ging. Denn direkt vor einem Blitzer der Stadt Solingen, einem so genannten Trailer, hatte ein Unbekannter einen Anhänger geparkt. Auf diesen Anhänger hatte er ein sorgfältig mit Aufsteller gezimmertes und mittels Gurt befestigtes Holzschild montiert, das die Kamera des Trailers verdeckte. Darauf zu lesen: „Geblitzt? Blitzer ist auf Privatgrund.“ „Direkt abschleppen lassen“, frotzelte daraufhin die Facebook-Gemeinde, für die Karsten Laudenberg seine Fotos in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte. Und ein anderer User forderte sogar: „Give this man an Oscar“, also: Verleiht diesem Mann einen Oscar.