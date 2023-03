Straßenverkehr in Solingen Blitzer-Geschäft auf Kosten der Bürger und Sicherheit

Der Zorn vieler Autofahrer ist jedenfalls gut nachzuvollziehen. Denn hier ist die „Obrigkeit“ in Form der Stadt dem Bürger unverhohlen arrogant entgegengetreten. Die Sache hat indes zwei Schönheitsfehler. Zum einen ist eine Stadtverwaltung in einem demokratischen Rechtsstaat nicht willkürlich handelnde Obrigkeit, sondern Dienstleister für Bürger. Und zum anderen blieb die Stadt diese Dienstleistungsfunktion während der Blitzerzeit in der Kohlfurth an anderen Stellen schuldig – etwa vor Kitas, Schulen oder Altenzentren. Dort hätte der Blitzer wirklich gute Dienste leisten können. In der Kohlfurth hat er nur die allgemeine Verdrossenheit befördert.