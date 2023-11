Leuchtturm-Projekte in Solingen Rückenwind für die Innenstadt

Da kommt es gerade recht, dass die Stadtverwaltung an einem Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt arbeitet, an dem sich auch die Bürger beteiligen können, ja sogar sollten. Denn sie wissen selbst am besten, was sich ändern muss. Gelegenheit dazu gibt es genug: Das Innenstadtbüro in einer ehemaligen Bankfiliale an der Hauptstraße 56 ist geöffnet montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr.