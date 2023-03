Ausstellung in Solingen GEDOK stellt ihre Neuaufnahmen vor

Solingen · Sechs neue Künstlerinnen der Wuppertaler Fachgruppe „Bildende Kunst“ zeigen ihre Arbeiten in einer Ausstellung in der Galerie der Solinger Künstler (SK) in den Güterhallen. Am Sonntag ist Eröffnung.

18.03.2023, 07:00 Uhr

Gruppenbild in der Galerie SK: (v.l.) Brigitte Melchers, Vorsitzende der GEDOK Wuppertal, Christine Laprell, Kirsten Radermacher und Susanne Müller-Kölmel, Vorsitzende der SK. Foto: Schneider-Mombaur

Von Guedny Schneider-Mombaur