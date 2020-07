Galvanotechnik : BIA investiert 3,5 Millionen Euro für innovative Lackieranlage

Solingen Der Automobilzulieferer BIA Kunststoff- und Galvanotechnik aus dem Gewerbegebiet Scheuren bietet neben den bewährten Chrombauteilen nun auch lackierte Oberflächen aus eigener Produktion an.

(red) Der Automobilzulieferer BIA Kunststoff- und Galvanotechnik aus dem Gewerbegebiet Scheuren kann nach einer Investition in eine innovative Lackieranlage neben den bewährten Chrombauteilen nun auch lackierte Oberflächen aus eigener Produktion anbieten. Nach intensiver Planung und Investitionen von rund 3,5 Millionen Euro ist die maßgeschneiderte und kompakte Anlage jetzt in Betrieb gegangen. „Mit dem Einstieg in die Produktion lackierter Oberflächen reagieren wir auf die Nachfrage am Automobilmarkt, die neben unseren galvanisierten Echtmetalloberflächen eben auch lackierte Kunststoffbauteile wünscht“, erläutert Dr. Felix Heinzler, Leiter der BIA Entwicklung und Prozesstechnik.