Frist endet am 19. März : Jetzt für Bergische Kunstausstellung bewerben

Solingen Auch 2020 wird der Kunstpreis der National-Bank AG und Publikumspreis verliehen.

Bewerber um Kunstpreis und Ausstellung müssen durch Herkunft, Arbeits- oder Ausbildungsstätte einen Bezug zur Region des Bergischen Landes (einschließlich Düsseldorf) haben. Dieser muss in der Biografie nachgewiesen werden. „Künstler, die in den letzten fünf Jahren bereits in der Kunstschau vertreten waren, können nur dann noch einmal teilnehmen, wenn die Jury ihnen den Internationalen Bergischen Kunstpreis zuspricht“, erklärt Gisela Elbracht-Iglhaus, Direktorin des Kunstmuseums. Der Auswahljury gehören, neben Gisela Elbracht-Iglhaut, in diesem Jahr an: Dr. Thomas Lange (National-Bank AG), Gesa Hüwe (Kuratorische Assistenz des Düsseldorfer Kunstvereins), Hans-Jürgen Lechtreck (Künstlerischer Koordinator Museum Folkwang, Essen), Andrea Peters (Kuratorin Sammlung Bayer, Leverkusen) sowie die Künstlerin Claudia Mann.