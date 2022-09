Solinger vor Gericht : Bewährungsstrafe im Prozess um ausgeartete Fessel-Spiele

SOLINGEN/WUPPERTAL Wegen Körperverletzung angeklagter Solinger kooperiert mit dem Berufungsgericht und will sein Leben jetzt in ruhigere Bahnen lenken.

Am ersten Verhandlungstag hatte er seine Unschuld beteuert. Etwas zu gestehen, was er nicht getan hat? Nur um die beim Amtsgericht verhängte Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten in der Berufung in eine Bewährungsstrafe umzuwandeln? Der wegen Körperverletzung angeklagte Solinger hatte sich dazu nicht durchringen können. Nun allerdings hat er es doch getan. Und dennoch: Das Geständnis der vermeintlich schwersten der vorgeworfenen Taten wurde allem Anschein nach widerwillig vorgetragen.