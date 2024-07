Schwerer Unfall in Solingen Betrunkener kracht mit Auto in Hauswand

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann die Straße Stöcken am Donnerstagnachmittag talwärts in Richtung Kohlfurth gefahren, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor und anschließend gegen die Fassade des leer stehenden Wohnhauses prallte. In der Folgezeit kam es zwischen Solingen und Wuppertal zu erheblichen Staus. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle einspurig, sodass sich die Fahrzeuge bis in die Kohlfurth beziehungsweise bis zur Kuller Straße Richtung Solinger Innenstadt stauten.