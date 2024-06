Solinger Fachklinik für Atemwegserkrankungen Bethanien bleibt von Krankenhaus-Reform unberührt

Es ist ein trockener Satz in der Mitteilung des NRW-Gesundheitsministeriums. Doch für das Krankenhaus Bethanien in Solingen sichert er die Zukunft: „Alle antragstellenden Krankenhäuser, die die Mindestkriterien erfüllen, erhalten eine Zuweisung“, heißt es in dem Schreiben vom 14. Juni, das unter anderem auch an das Krankenhaus Bethanien gerichtet ist.