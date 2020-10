Corona-Pandemie in Solingen : Besuchsverbot in Krankenhäusern

Besuchsverbot in Krankenhäusern

Corona-Pandemie in Solingen

Solingen Die Krankenhäuser in Solingen reagieren auf das Infektionsgeschehen. Mit massiven Einschränkungen der Besuchsregelungen sollen Patienten und Personal geschützt werden.

Noch bevor die Politik am Mittwoch Beschlüsse über weitere Corona bedingte Einschränkungen gefasst hat, zog die Stadt Solingen die Zügel an, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz sehen sich die drei Solinger Krankenhäuser (Klinikum, Bethanien, Lukas Klinik) veranlasst, die Patienten und Beschäftigen in ihren Häusern stärker zu schützen.