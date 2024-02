Projekt für mehr Nachhaltigkeit in Solingen Besucher dürfen ausgediente Friedhofspflanzen mitnehmen

Darauf weist jetzt Pfarrsekretärin Birgit Di Gaetano hin, die zugleich Friedhofsverwalterin ist. „Jedes Jahr aufs Neue hat mich bei der Wechselbepflanzung der Grabstätten die Entsorgung der Pflanzen gestört, die eigentlich in einem noch relativ guten Zustand sind“, berichtet sie. Und daher möchte die Gemeinde jetzt den alten Aberglauben endgültig begraben und dem Gedanken der Nachhaltigkeit Platz bieten: Auf beiden Friedhöfen von St. Sebastian, dem Katholischen Friedhof St. Josef an der Schaberger Straße 28, sowie St. Katharina an der Hackhauser Straße 14, liegen ausgediente Pflanzen zur Mitnahme bereit.