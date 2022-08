Industrie in Solingen : Berufsorientierung mal anders

Solingen Der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie gibt Solinger Schülern einen Einblick in die verschiedenen Berufe. Insgesamt gibt es zehn Trucks, die bundesweit unterwegs sind.

Im oberen Teil findet der theoretische Teil statt. Dort werden kleine Filme gezeigt und Themen zur Bewerbung oder zum Praktikum behandelt. Zudem gibt es dort einen interaktiven Tisch mit verschiedenen Aufgaben. Unten kann an sechs verschiedenen Stationen bereits ein wenig praktische Erfahrung gesammelt werden, so kann an einer CNC-Fräsmaschine ein erstes kleines Werkstück gefräst werden. Der Truck soll dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenwirken, die Schüler für einen Beruf in der Metall- und Elektroindustrie begeistern und auch Mädchen darin bestärken, sich für eine Ausbildung in einem technischen Bereich zu entscheiden.