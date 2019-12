Berufsberatung : Offene Sprechstunde der Berufsberatung

Ohligs Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal informiert rund um die Berufswahl.

(uwv) Wer einen Ausbildungsplatz sucht oder sich über die Berufswahl beraten lassen möchte, kann ohne Termin am Donnerstag, 12. Dezember, 14-18 Uhr, zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit an der Kamper Straße 35 in Ohligs kommen. Interessierte Jugendliche melden sich einfach am Empfang an.

„Alle Jugendlichen, die Gesprächsbedarf rund um die Berufswahl und Ausbildungsstellensuche haben, sind bei unserer offenen Sprechstunde der Berufsberatung willkommen“, sagt Michaela Bade von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal. Das Angebot richte sich an alle Jugendlichen: An die, die sich zur Berufswahl beraten lassen möchten, an die, die Lernschwierigkeiten in ihrem Ausbildungsverhältnis haben, an Abiturienten, die einen Studienplatz suchen, an Studenten, die Alternativen zu ihrem derzeitigen Studium überlegen wollen oder auch junge Menschen, die sich in einer Notlage befinden, weil sie nach einem Praktikum nicht in die Ausbildung übernommen werden.