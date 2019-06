Ausbildung : Jugendliche suchen Lehrstellen

Solingen Die Berufsberatung bietet am Donnerstag eine offene Sprechstunde an.

(uwv) Wer einen Ausbildungsplatz sucht oder sich über die Berufswahl beraten lassen möchte, kann ohne Termin am Donnerstag, 13. Juni, von 14 bis 18 ins Berufsinformationszentrum an der Kamper Straße in Ohligs kommen. In einer offenen Sprechstunde erhalten Jugendliche von den Berufsberatern der Agentur für Arbeit Tipps und Rat, können sich über Ausbildungsplätze informieren. Mit vor Ort ist auch Miriam Schöpp vom Projekt „Passgenaue Besetzung“ der Bergischen Industrie- und Handelskammer. Momentan werden für folgende Berufe Auszubildende gesucht: Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce, Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Sport- und Fitnesskaufleute, Maschinen- und Anlagenführer/-innen, Industriemechaniker/-innen, Zerspanungsmechaniker/-innen sowie Fachkräfte für Lagerlogistik.