Solinger Industrie im Wandel Bergisches Gewerbegebiet für innovative Firmen

Die einen nennen es „Stöcken 17“, andere verbinden damit die „Kohlfurth“, für alteingesessene Personen ist es dagegen immer noch das „Rasspe“-Gelände: Auf dem ehemaligen Areal des früheren Herstellers von Bestandteilen landwirtschaftlicher Maschinen sowie Sägen und Messer für das Großgewerbe am Stöcken 17 in der Kohlfurth wurde rund 130 Jahre Industriegeschichte geschrieben. Und wird jetzt, zeitgemäß, mit einem neuen Namen bedacht: „Change.Campus“ heißt der Standort künftig. In der alten und bereits wieder hergerichteten Lehrwerkstatt wurde der Change.Campus am Mittwoch vorgestellt. „Auf alten Flächen entsteht Neues“, sagte Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach, „wir wollen hier Forschung, Emtwicklung und Innovation etablieren“.