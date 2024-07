Kritik an Haushaltsplänen Bergische Wirtschaft verteilt schlechte Noten an Bundesregierung

So greifen die von der Bundesregierung vorgestellten Maßnahmen – beispielsweise eine verlängerte degressive Abschreibung bis zum Jahr 2028 sowie steuerbefreite Überstundenzuschläge – nach dem Dafürhalten der Bergischen IHK viel zu kurz, als dass sie der Wirtschaft einen Weg aus der augenblicklichen Krise weisen könnten. „Das sind keine kraftvollen Investitionsanreize, sondern kleinteilige Änderungen, die höchstens minimale Auswirkungen haben werden“, kritisierte in diesem Zusammenhang IHK-Präsident Pasch, der ferner Zweifel an der Ernsthaftigkeit der vorgestellten Maßnahmen im Etatentwurf 2024 anmeldete.