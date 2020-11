153 Bewerbungen aus dem Städtedreieck : Bergische IHK wählt neue Vollversammlung

Solingen 153 Frauen und Männer aus rund 37.000 wahlberechtigten Unternehmen im Bergischen Städtedreieck bewerben sich für die insgesamt 80 Sitze in der IHK-Vollversammlung – dem „Parlament der Wirtschaft“.

Die Vorbereitungen für die Wahl der neuen Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) laufen auf Hochtouren. Vom 8. Februar bis 5. März nächsten Jahres werden die 80 Vollversammlungsmitglieder gewählt. „Es wird eine sogenannte Hybridwahl sein, gewählt werden kann per Online-Stimmabgabe oder aber per Brief“, sagt Thomas Wängler, Leiter des Stabsbereichs Standortpolitik, Verkehr, Öffentlichkeitsarbeit der Bergischen IHK.

Bis Ende Oktober konnten sich Kandidaten für die Vollversammlung – das Parlament der bergischen Wirtschaft – zur Wahl aufstellen lassen. Für die 80 Sitze bewerben sich nach Angaben der Bergischen Industrie- und Handelskammer jetzt 153 Personen – 24 Frauen und 129 Männer – aus den Unternehmen in Solingen, Remscheid und Wuppertal . Zum Vergleich: Bei der letzten Wahlperiode gab es lediglich 138 Bewerberinnen und Bewerber. Aus der Mitte der neuen Vollversammlung werden ein Präsident und sieben Vize-Präsidenten gewählt.

Fest steht aber schon jetzt: Der amtierende IHK-Präsident Thomas Meyer stellt sich nicht erneut zur Wahl für das höchste Ehrenamt der Kammer. Das hatte er bereits im März dieses Jahres angekündigt. Der 65-jährige Unternehmer und Geschäftsführende Gesellschafter der weltweit tätigen TKM Gruppe (The Knife Manufactures) begründete seinen Schritt mit Nachfolge-Problemen in seinem Unternehmen. Eine zunächst geplante und von Meyer auch gewünschte familiäre Nachfolgeregelung ließ sich letztlich nicht umsetzen. Von daher will er den Nachfolgeprozess im Unternehmen persönlich begleiten.