Veranstaltung in Solingen Erst die Ausbildungsinfo – dann die Party

Gelingen soll dies mit einem neuen Format – einer Party am Samstag, 28. Januar, im Kulturzentrum Cobra an der Merscheider Straße unter dem Motto „The Beginning #gemeinsam in die Zukunft feiern“. Mit ins Boot geholt haben die Organisatoren den Jugendstadtrat, der bereits erfolgreich zwei „Let‘s Fetz-Partys“ in der Ohligser Festhalle veranstaltet hat. „Zukunftsängste sind bei vielen Jugendlichen angesichts vieler Krisen präsent“, sagt Sinja Waldmann vom Jugendstadtrat. Sie weiß zudem, dass bei Jugendlichen ein Bedarf an Partys besteht, nachdem Corona vieles verhindert hat. „Wir wollen Party machen und die Jugendlichen für ihre Zukunft interessieren“, sagt Carmen Bartl-Zorn.