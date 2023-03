Schulpolitischer Paukenschlag Solingen bekommt neue Gesamtschule

Es kommt einem schulpolitischen Paukenschlag gleich. Schon ab dem übernächsten Schuljahr, das im Sommer 2024 beginnen wird, soll es in der Solinger Schullandschaft zu einer groß angelegten Umgestaltung kommen. Dann wird in der Klingenstadt eine neue Gesamtschule den Betrieb aufnehmen – was wiederum bei zwei anderen Schulen ebenfalls zu maßgeblichen Veränderungen führen wird.