Covid 19-Pandemie : Solingen beklagt elften Corona-Toten

Solingen Seit Ausbruch des Coronavirus im Frühjahr sind in der Klingenstadt mittlerweile elf Personen an der Krankheit gestorben. Bisher wurden 325 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und gestorben sind, steigt an. Wie die Stadt Solingen am Montag mitgeteilt hat, ist jetzt der Tod einer weiteren mit Covid 19 infizierten Person zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, der in der St. Lukas-Klinikgestorben ist. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten in der Klingenstadt auf mittlerweile elf.