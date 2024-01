Bedarf in Solingen steigt Schuldnerberater wollen noch mehr Menschen helfen

Es gibt sie, solche Momente, in denen man mal wieder merkt, dass man in seinem Job genau richtig ist. Ulrike Kilp, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks in Solingen, hatte kürzlich so einen Moment – bei Ikea. Da traf sie an der Kasse eine junge Frau wieder, der sie vor einigen Jahren aus der finanziellen Zwickmühle geholfen hatte. Die junge Frau war so überschuldet, dass sie Insolvenz anmelden musste. Doch sie konnte die erdrückende Last, von der sie sich aus eigener Kraft nie hätte befreien können, mit Hilfe des Diakonischen Werks endlich abstreifen und ein neues, selbstständiges und schuldenfreies Leben beginnen. Dafür äußerte die junge Frau großen Dank – und Schuldnerberaterin Ulrike Kilp, die sie dabei unterstützte, ist jetzt noch gerührt, wenn sie davon erzählt.