Oberbürgermeisterwahl : Becker ist einziger OB-Interessent der CDU

Solingen Ein weiterer Anwärter für den Oberbürgermeister-Posten hat sich bei den Solinger Christdemokraten nicht gemeldet. Der Nominierungsparteitag ist noch vor Weihnachten.

Die CDU Solingen wird voraussichtlich das Ratsmitglied Carsten Becker als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters aufstellen. Ein entsprechender Nominierungsparteitag soll wahrscheinlich noch vor Weihnachten oder aber im Januar stattfinden, erklärte Kreisgeschäftsführerin Nina Ganzer-Hensel am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Die parteiinterne Frist für weitere Interessenten aus den CDU-Stadtbezirken verstrich am Montagabend, ohne dass sich ein weiterer Bewerber gemeldet hat.

Rein theoretisch könnten sich allerdings noch weitere Kandidaten auf dem Parteitag melden – „bis zum Eintritt in den Wahlgang“, sagte die Kreisgeschäftsführerin am Rande des „Business Breakfast“ der CDU und der Mittelstandsvereinigung (MIT) der Partei in den Räumen der Firma Mertens am Krahenhöher Weg. Davon gehen Ganzer-Hensel, Becker und Parteivorsitzender Sebastian Haug mit Blick auf die eingeräumte Frist bis zum Montag kommender Woche aber grundsätzlich nicht aus. Aufgerufen, aus dem Interessenten Carsten Becker für das Oberbürgermeisteramt einen Kandidaten zu machen, sind insgesamt 731 CDU-Mitglieder in der Klingenstadt. „Wir werden jetzt zeitnah im Kreisvorstand tagen, um das weitere Verfahren festzulegen“, sagte Sebastian Haug.