Verkaufsoffener Sonntag in Ohligs Der Bauzaun als prägendes Element

Das wäre ein schönes Motto für eine Veranstaltung gewesen, die in diesem Jahr von der Baustelle geprägt war: Wie eine offene Wunde ziehen sich die aufgerissenen Stücke durch die Fußgängerzone, lassen auf einer Seite nur wenig Platz, um die Läden zu erreichen. Als Attraktion taugt die Baustelle eher wenig: Bis 13.30 Uhr hatte sich am „Selfiepoint“ kein halbes Dutzend Interessenten eine Warnweste übergezogen, einen Helm aufgesetzt und eine Schaufel in die Hand genommen. Helfer Fabian Lehmann wurde es trotzdem nicht langweilig. Wenige Meter weiter trat die Sängerin Teneja mit ihrer Gitarre auf. „Die ist super.“ Was auch für die übrigen Musiker und Musikerinnen sowie die Straßenkünstler galt – von der Stelzenläuferin bis zu den Clowns.