Straßenverkehr in Solingen Baustelle in Ohligs ist zurück

Am Montag haben die beteiligten Bautrupps ihre Arbeiten an der Großbaustelle Mühlenstraße fortgesetzt. Die Stadt lässt auf der Mühlenstraße und Höhscheider Straße in drei Abschnitten neue Leitungen verlegen. Das bedeutet, dass der Abschnitt zwischen der Einmündung Ober der Mühle und dem Gewerbegebiet Mühlenstraße nun wieder gesperrt ist.