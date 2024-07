Richtfest in Solingen Bauprojekt Greeen – gerade mal 50 Wohnungen verkauft

Sichtlich zufrieden schaut sich das Ehepaar um. Regelmäßig kommt es auf seinen Spaziergängen zur Baustelle des Wohnprojektes „Greeen“ und schaut sich den Fortschritt der Arbeiten an. Am Freitag waren die beiden Solinger auch wieder da. Denn es gab etwas zu feiern: Das von KondorWessels vorangetriebene Projekt feierte Richtfest. Und eine der insgesamt 167 Wohnungen, die in diesem Quartier entstehen, gehört dem Ehepaar aus Wald, das seinen Namen nicht genannt wissen will.