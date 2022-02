Rodungen in Ohligs beginnen : Stadt fällt Bäume in Fußgängerzone

In der Fußgängerzone Düsseldorfer Straße in Ohligs werden von Montag bis Mittwoch Bäume gefällt. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Fällungen an der Düsseldorfer Straße sind kommende Woche über drei Tage angesetzt. Die Pflanzung von 22 Ersatzbäumen ist vorgesehen.

Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, ist vor allem am ersten Tag der Rodungsaktion mit Einschränkungen zu rechnen. „Größere Behinderungen wird es voraussichtlich am Montag, 14. Februar, zwischen 8.30 und 11 Uhr geben, wenn zwei Gleditschien am oberen Ende der Fußgängerzone (Richtung Bahnhofsvorplatz) gefällt werden“, hieß es aus dem Rathaus. Dazu sei es notwendig, kurze Sperrungen einzurichten, so dass Fußgänger für einige Minuten nicht passieren könnten. In den anderen Bereichen der Fußgängerzone sei für die Fällungen hingegen nur notwendig, die Möbilierung der Außengastronomie wegzuräumen. „Die betroffenen Gastronomen werden aktuell informiert“, sagte eine Stadtsprecherin.