Fahrbahn-Sanierung in Solingen-Unterburg : Eschbachstraße ab Mittwoch teilweise einspurig

Fahrbahn-Sanierung in Solingen-Unterburg

Burg Anwohner sowie Pendler, die die Eschbachstraße regelmäßig nutzen, müssen sich in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen.

Die Arbeiten auf der rund 500 Meter langen Strecke werden in vier kürzere Abschnitte unterteilt, in denen jeweils abwechselnd erst auf der einen, dann auf der anderen Straßenseite gearbeitet wird. Das führt dazu, dass in den jeweiligen Bauabschnitten nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Den Verkehr wird eine Baustellenampel regeln.