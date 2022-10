Zwischen Corona und Burg-Sanierung : Basar der Kunsthandwerker im neuen Gewand

In kleinerem Rahmen als in der Vergangenheit findet der Basar der Kunsthandwerker vom 28. Oktober bis 6. November ausschließlich unter freiem Hummel außerhalb der Mauern von Schloss Burg statt. Foto: Schlossbauverein

Solingen Nach zwei Jahren Pause feiert die beliebteste Veranstaltung auf Schloss Burg Neustart – mit rund 50 Ausstellern auf dem direkt angrenzenden Parkplatz statt in den Sälen. Parallel ist auch ein Museumsbesuch möglich.

Anbieter von Schmuck, Skulpturen, Designermode, floralen Dekorationen und vielem mehr schlagen zum Wochenende ihre Zelte auf Schloss Burg auf. Und das auch im ganz wörtlichen Sinne: Denn anders als in der Vergangenheit bieten die Aussteller beim „42. Basar der Kunsthandwerker“ – dem ersten nach zweijähriger Corona-Pause – ihre handgefertigten Waren ausschließlich im Freien an. Der Parkplatz außerhalb der Burgmauern wird ab Freitag zum Standort zahlreicher Hütten und Pagoden.

So zwang die aktuelle Situation zum Improvisieren – eröffnet aber gleichzeitig auch neue Möglichkeiten: Denn die Besucher der laut Organisatoren „beliebtesten Veranstaltung auf Schloss Burg“ können erstmals zeitgleich zum Basar das Museum besichtigen und dabei auch zwischen beiden Schauplätzen wechseln – mit demselben Ticket, das den ganzen Tag über gültig ist. Das sei bei früheren Basaren im Schloss nicht möglich gewesen, erklärt Neuschäfer. Auch die Öffnungszeiten von Basar und Burg habe man dementsprechend vereinheitlicht. Eine „Lange Nacht der Kunsthandwerker“ wird es an Allerheiligen in diesem Jahr nicht geben. Dafür darf der Basar aber auch am Feiertag, anders als sonst, dank einer Ausnahmegenehmigung schon um 11 Uhr öffnen.