Kunsthandwerk in Solingen Basar auf Schloss Burg - Schmuckstücke mit Tradition

Und im Grunde ergänzt sich beides – ein Einblick in die regionale Geschichte und der Bummel zwischen den Zelten und Pagoden – in vielerlei Hinsicht: Schließlich bietet der Basar, der seit über 40 Jahren an der restaurierten Burg-Anlage zuhause ist und dort zu den beliebtesten Veranstaltungen gehört, nicht nur traditionelles Handwerk: Auch die angebotenen Schmuckstücke selbst haben manchmal ihre eigene Geschichte – wie zum Beispiel die handgedrechselten Schreibgeräte von Jörg Lutz. Für die verwendete er verschiedene Gehölze, die jedem Stück durch die mannigfaltigen Farbschattierungen einen eigenen Charakter verleihen. Manches Material hätten ihm Kunden selbst zur Verarbeitung gegeben. „Das hier“, erklärt er, und deutet auf einen eleganten Füllfederhalter, „stammt von einem Olivenbaum aus Sizilien.“ Für ein anderes Stück wiederum nutzte er Holz aus einem Kirschbaum. Für viele Kunden sei ihr Schreibgerät auf diese Weise mit doppelter Erinnerung verbunden. Aber auch Rasier- und Schneideutensilien bietet Lutz an: Letzteres habe vor allem in der Corona-Zeit einen guten Absatz gefunden.