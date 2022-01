Versuchter „Enkeltrick“ in Solingen : Bankmitarbeiter schützt Senior vor Betrugsmasche

Solingen Betrüger forderten 40.000 Euro, um die Tochter seiner Frau aus einer angeblichen Untersuchungshaft auszulösen. Die Polizei warnt vor der Masche.

Am Dienstagmittag versuchten Betrüger einen Mann aus Solingen um eine stattliche Summe zu bringen. Der 91-jährige Mann bekam einen Anruf, wonach die Tochter seiner Frau einen Verkehrsunfall gehabt hätte und nur eine Zahlung in Höhe von 40.000 Euro sie aus der Untersuchungshaft auslösen könne. Der Mann willigte ein, diese Summe bei einer Bank in Wuppertal abzuheben und anschließend zu übergeben. Die Täter bestellten daraufhin ein Taxi an die Wohnanschrift des 91-Jährigen und ließen ihn nach Elberfeld zur Bank bringen. Während dieser Zeit und auch im Bankgebäude hielten die Betrüger telefonischen Kontakt über das Mobiltelefon des Mannes.