Medizinische Versorgung in Solingen Banges Warten bei Kplus-Belegschaft

„Bald werde ich wohl erfahren, ob ich bei meinem Arbeitgeber noch einen Job haben werde oder nicht.“ So bringt jetzt eine Kplus-Beschäftigte ihre Stimmung zum Ausdruck. Und die ist nicht besonders gut. Während im Städtischen Klinikum Solingen Erleichterung herrscht, empfinden die Mitarbeiter des Katholischen Krankenhausträgers immer noch eine große Anspannung. Denn sie wissen nicht, ob und inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen in der Krankenhauslandschaft von Solingen und dem südlichen Kreis Mettmann auf ihre eigenen Arbeitsplätze auswirken. Voraussichtlich am Mittwoch sollen die Kplus-Beschäftigten in einer Mitarbeiterversammlung erfahren, welche Umstrukturierungen der Krankenhausträger Kplus plant. Hier sind die wichtigsten Fakten dazu.