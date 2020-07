Starcar Europa Service Group hat im ersten Halbjahr schwarze Zahlen geschrieben : Autovermieter trotzt der Corona-Krise

Solingen Von heute auf morgen wurde Mitte März wegen der Corona-Pandemie das Geschäft der Autovermieter stark ausgebremst. Shutdown war bei Unternehmen angesagt, die bei gutem Geschäftsverlauf keinen Stillstand kennen.

„Zum Teil stand 90 Prozent des Fuhrparks still, weil keine Fahrzeuge mehr gemietet wurden“, sagt Jens Erik Hilgerloh. „Und das bei vollen Kosten“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende der in Solingen ansässigen Starcar Europa Service Group und Präsident des Bundesverbandes der Autovermieter Deutschlands.

Weil aber internationale Autovermieter wegen der geringeren Nachfrage Autos verkaufen mussten und auch Stationen schließen, wäre es für die Starcar Europa Service Group jetzt „ein guter Moment“ zu expandieren. „Wir sind auch deshalb einigermaßen gut durch die Krise gekommen, weil wir zum Teil drastische Maßnahmen beschlossen und umgesetzt haben“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Kurzarbeit wurde beantragt, von acht Beschäftigten in Solingen hat sich die Gruppe getrennt. Etwa 100 Mitarbeiter zählt das Unternehmen von der Schorberger Straße. Durch den Zusammenschluss mit Starcar in Hamburg wurde das Solinger Callcenter mit dem von Starcar in Bremen zusammengelegt. „Die Verwaltung ist allerdings weiterhin in der Klingenstadt“, betont Hilgerloh. Ebenso vor Ort sind unter anderem die Konzernbuchhaltung, der IT-Bereich, die Finanzbuchhaltung und die Fahrzeug-Disposition.