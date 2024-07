Solinger Unternehmen zieht Bilanz Autovermieter meiden Elektro-Autos

Am Mittwoch kamen rund 40 Aktionäre des Starcar Europa Service Group zur Hauptversammlung in die Firmenzentrale an der Schorberger Straße in Solingen zusammen. Präsentiert wurden hier die Jahreszahlen der Aktiengesellschaft. Die Umsatzerlöse stiegen 2023 auf ein Volumen von 341,7 Millionen Euro (2022 waren es 266,7 Millionen Euro). Die Bilanzsumme wuchs von 326,5 Millionen Euro auf 376,1 Millionen Euro. „Es gibt 45 Euro pro Aktie“, sagt Finanzvorstand Detlef Kehler. Im Umlauf sind allerdings lediglich „unter 50.000 Aktien“.