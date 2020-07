Autovermietung : Autovermieter bietet jetzt auch Elektro-Roller an

Solingen Der Autovermieter Starcar bietet unter dem Dach der Europa Service AG jetzt auch Kurz- und Langzeitmieten für E-Roller an und setzt dabei auf das altbewährte Rezept aus einfachen und günstigen Tarifen.

(uwv) Der Autovermieter Starcar bietet jetzt auch Kurz- und Langzeitmieten für E-Roller an und setzt dabei auf sein altbewährtes Rezept aus einfachen und günstigen Tarifen gepaart mit hohen Servicestandards. So können Interessierte die schwarzen E-Roller mit gelben Rennstreifen bereits für 19 Euro pro Tag oder zu speziellen Wochenend-, Wochen- und Monatstarifen in allen Starcar-Stationen in Köln und Berlin mieten. Besonders attraktiv sei dabei das „all inclusive“-Konzept, bei welchem der Helm, eine Vollkaskoversicherung mit stark reduziertem Selbstbehalt sowie sämtliche gefahrenen Kilometer bereits in den Preisen enthalten sind. Die Verfügbarkeit in weiteren Städten wird laut dem Autovermieter zeitnah folgen.