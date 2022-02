Veranstaltungen in Solingen : 50. Autoschau wird erneut verschoben

Veranstaltungen in Solingen

Die 50. Autoschau soll nun am 11./12. März 2023 stattfinden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie haben sich die Kfz-Innung und die Verantwortlichen im Theater und Konzerthauses zur Absage entschlossen.

Auch der dritte Anlauf für die 50. Auflage der Solinger Autoschau gelingt nicht: Am Montag sagte die Kfz-Innung um Obermeister Uwe Stamm die Jubiläumsveranstaltung wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie ab. Zuvor hatte sich die Innung mit den Verantwortlichen des Theater und Konzerthauses abgestimmt. „Vor dem Hintergrund der Risiko-Einschätzungen und Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts haben wir mit den beteiligten Ausstellern gemeinsam entschieden, die Veranstaltung zu verlegen“, erklärte Uwe Stamm.

Die 50. Autoschau soll nun 2023 über die Bühne gehen – und zwar am 11. / 12. März im Theater und Konzerthaus. Gehofft wird, dass die Corona-Pandemie dann dem Veranstalter keinen Strich mehr durch die Rechnung macht. Eine Verlegung in diesen Sommer konnte wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten im Theater und Konzerthaus nicht in Betracht gezogen werden.