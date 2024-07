Neue Attraktion in Solingen Spaß am Automaten mit „Secret Pacs“

Secret oder auch „mystery pacs“, das bedeutet so viel wie geheimnisvolle Päckchen. Geheimnisvoll ist ihr Inhalt: Wer sie kauft, der weiß nicht, was darin enthalten ist. Es sind in der Regel Retouren, also Waren, die bei Versandhändlern bestellt, aber von den Kunden nicht abgeholt oder zurückgesandt wurden. Diese Retouren kaufen findige Unternehmer und Gewerbetreibende günstig auf und bestücken damit ihre Automaten. Zum kleinen Preis, in der Regel zwischen fünf und 15 Euro, können Interessierte diese blickdicht verpackten Päckchen dann erstehen – ohne jedoch zu wissen, was darin ist. Dafür ist die Überraschung beim Öffnen dann umso größer: Es kann Nützliches, aber auch völlig Unnützes darin stecken. Der Spaßfaktor zählt.