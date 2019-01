Unfall in Solingen : Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Solingen In der Nacht zu Sonntag wurde ein Autofahrer bei einem schweren Unfall in Solingen in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem Wrack bergen.

Ein Autofahrer ist um 3.20 Uhr in der Nacht zu Sonntag bei einem schweren Unfall auf der Neuenkamper Straße Ecke Aufderhöher Straße in Solingen ums Leben gekommen. Laut Polizei ist der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das Auto fiel zur Seite und prallte mit der Dachseite gegen einen Baum am Straßenrand. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Fahrer eingeklemmt und konnte nur noch tot aus seinem demolierten Wagen geholt werden.

Wie es genau zu dem Unfall auf der Kreuzung kam, ist noch unklar. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der frühen Uhrzeit aber nicht. Genauere Informationen zum Unfallopfer wollte die Polizei noch nicht mitteilen.

(siev/dpa)