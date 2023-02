Bundesstraße 229 in Solingen Autofahrer kracht mit Fahrzeug gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist in Solingen mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige war am Samstagabend auf der Bundesstraße 229 in Richtung Leichlingen unterwegs, als das Auto aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Weil er nach Polizeiangaben vermutlich gegenlenkte, schleuderte der Wagen dann nach links über die komplette Fahrbahn und prallte gegen den Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Vorderachse rausgerissen und die vordere Hälfte des Wagens komplett zerstört. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Mann schon nicht mehr ansprechbar. Er starb wenig später im Krankenhaus.