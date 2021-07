Unfall in Solingen-Merscheid : Autofahrer wird schwer verletzt

Merscheid Schwer verletzt wurde ein Autofahrer am Sonntag bei einem Verklehrsunfall. Nach Polizeiangaben fuhr der 35-jährige Solinger am Nachmittag mit seinem weißen Toyota die Merscheider Straße in Fahrtrichtung Ohligs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Vor der Einmündung Erholungsstraße stieß er aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen einen Bordstein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß danach gegen eine Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer soll sich zunächst aus dem Auto befreit haben, blieb aber einige Meter entfernt, offenkundig schwerverletzt, liegen. Ein Notarzt und ein Rettungswagen behandelten den Fahrer. Die weitere Behandlung erfolgt im Krankenhaus. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

(red)