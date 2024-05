Solinger kriegt Ärger in Köln Auto-Poser flüchtet vor Polizei ins Gebüsch

Ein mutmaßlicher Auto-Poser aus Solingen hat am Mittwochabend Ärger mit der Polizei in Köln-Poll bekommen. Den Beamten der Bereitschaftspolizei war der 22-Jährige am Steuer eines weißen Sportwagens gegen 22.20 Uhr aufgrund mehrerer „Fahrmanöver“ aufgefallen. So soll er seinen 230 PS-starken VW Golf GTI immer wieder stark beschleunigt haben und auf andere Fahrzeuge dicht aufgefahren sein. Auch soll er im Stil eines startenden Rennwagens abrupt nach links und rechts gelenkt und so die Reifen „warm“ gefahren haben.